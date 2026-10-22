Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал символическую сборную лучших игроков по итогам 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027.
В состав команды недели вошли:
Вратарь: Ян Зоммер («Брюгге»).
Защитники: Карлос Аугусто («Интер»), Лютсхарел Гертрейда (ПСВ), Ксавье Мбуямба (ЛАСК).
Полузащитники: Дезире Дуэ («ПСЖ»), Скотт Мактоминей («Наполи»), Деклан Райс («Арсенал»), Нико Пас («Комо»), Фил Фоден («Манчестер Сити»).
Нападающие: Гарри Кейн («Бавария»), Килиан Мбаппе («Реал»).