Защитник миланского «Интера» Карлос Аугусто поделился впечатлениями от победы над донецким «Шахтёром» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу итальянского клуба.

Карлос Аугусто globallookpress.com

«Это был очень важный гол. Мхитарян отдал великолепную передачу, но и Зелиньски тоже отлично проявил себя, начав эту атаку. Должен поздравить всех своих товарищей по команде. Играть вдесятером всегда непросто.

Мы показали, что хотим выиграть этот матч. Мы не испугались, но в Лиге чемпионов все игры проходят именно так. У соперника сильные игроки, поэтому сложно всё время контролировать ход встречи», — приводит слова Аугусто официальный сайт УЕФА.

Именно Аугусто стал автором единственного забитого мяча на 77-й минуте игры. Итальянская команда доигрывала встречу в численном меньшинстве после удаления защитника Алессандро Бастони на 68-й минуте.