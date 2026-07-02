Бывший нападающий московского «Локомотива» Владислав Сарвели продолжит карьеру в «Пари Нижний Новгород», сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Владислав Сарвели globallookpress.com

Руководство команды заключило с 27-летним российским форвардом трудовое соглашение, рассчитанное на два года. Текущим летом Сарвели официально покинул стан столичных «железнодорожников» и присоединился к нижегородцам в статусе свободного агента.

Напомним, что в минувшем игровом сезоне нападающий принял участие в 12 официальных поединках в рамках Российской Премьер-Лиги и Кубка страны, в которых сумел отметиться одним забитыми мячом и одной результативной передачей.