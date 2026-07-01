Лиссабонский «Спортинг» в своих социальных сетях официально презентовал обновленную эмблему, выпуск которой приурочен к 120-летию со дня основания португальского гранда.

Новый логотип «Спортинг» globallookpress.com

В рамках празднования юбилея клуб разработал специальную визуальную айдентику, призванную гармонично объединить богатое историческое наследие с современными трендами. Кроме того, сегодня ровно в 19:06 по местному времени — в качестве прямой отсылки к году основания команды — в продажу поступит лимитированная серия юбилейных игровых футболок, тираж которой составит ровно 1906 экземпляров.

Напомним, что в минувшем футбольном сезоне «львы» финишировали на второй строчке в турнирной таблице Примейры, набрав 82 очка, что гарантировало им прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.