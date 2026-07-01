Английский «Ливерпуль» проявляет серьезный интерес к японскому полузащитнику «Майнца» Каисю Сано, за ситуацией вокруг которого также активно следят «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и дортмундская «Боруссия», сообщает издание Buli News.

Каисю Сано globallookpress.com

Трансферный интерес к хавбеку резко возрос после матча 1/16 финала чемпионата мира 2026 года, где Сано дальним ударом открыл счет в игре против сборной Бразилии (1:2), забив свой дебютный гол за национальную команду Японии. Действующий контракт футболиста с немецким клубом рассчитан до лета 2028 года, и на фоне повышенного внимания потенциальных покупателей «Майнц» готов потребовать за его переход от 50 до 60 миллионов евро.

В завершившемся клубном сезоне-2025/2026 Сано являлся ключевым игроком своего состава, приняв участие в 48 поединках во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.