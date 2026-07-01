Сборная Мексики одержала победу над командой Эквадора (2:0) в матче 1/16 финала Чемпионата мира по футболу-2026.

Мексика — Эквадор globallookpress.com

Счет в матче был открыт на 22-й минуте. Получилась очень быстрая атака у сборной Мексики, Хулиан Киньонес на отличной скорости ворвался в штрафную по левому флангу, мощно пробил в ближний верхний угол и был точен.

На 31-й минуте ошибся Ордоньес у своей штрафной, потеряв мяч, Рауль Хименес начал быструю атаку Мексики, отыгрался с Киньонесем, получил обратную передачу и точно пробил в ближнюю «девятку».

В компенсированное время страсти на поле накалились. Сначала Кендри Паэс получил жёлтую карточку за жёсткий удар по ногам игрока Мексики. А потом Пьеро Инкапье получил прямую красную карточку за закрытый рот рукой во время перебранки с мексиканцами.

Результат матча Мексика Мехико 2:0 Эквадор Кито 1:0 Хулиан Киньонес 22' 2:0 Рауль Хименес 31' Мексика: Рауль Ранхель, Хорхе Санчес, Сесар Монтес, Хоан Васкес, Луис Ромо ( Обед Варгас 73' ), Хесус Гальярдо, Хильберто Мора ( Брайан Гутьеррес 58' ), Эрик Лира, Роберто Альварадо ( Орбелин Пинеда 80' ), Рауль Хименес ( Сантьяго Хименес 74' ), Хулиан Киньонес ( Исраэль Рейес 80' ) Эквадор: Эрнан Галиндес, Пьеро Инкапье, Вильян Пачо, Хоэль Ордоньес ( Яимар Медина 45' ), Алан Франко ( Анхело Пресиадо 45' ), Гонсало Плата, Мойсес Кайседо, Эннер Валенсия ( Kевин Родригес 59' ), Нильсон Ангуло ( Хорди Кайседо 79' ), Педро Вите, Джон Йебоа ( Кендри Паэс 79' ) Жёлтые карточки: Алан Франко 45+1' (Эквадор), Кендри Паэс 90+3' (Эквадор), Мойсес Кайседо 90+9' (Эквадор) Красная карточка: Пьеро Инкапье 90+5' (Эквадор)

Статистика матча 3 Удары в створ 1 9 Удары мимо 5 43 Владение мячом 57 3 Угловые удары 8 0 Офсайды 1 10 Фолы 14

Сборная Мексики вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, где 6 июля сыграет с победителем матча между командами Англии и ДР Конго. Сборная Эквадора покидает турнир.