Сборная Мексики одержала победу над командой Эквадора (2:0) в матче 1/16 финала Чемпионата мира по футболу-2026.
Счет в матче был открыт на 22-й минуте. Получилась очень быстрая атака у сборной Мексики, Хулиан Киньонес на отличной скорости ворвался в штрафную по левому флангу, мощно пробил в ближний верхний угол и был точен.
На 31-й минуте ошибся Ордоньес у своей штрафной, потеряв мяч, Рауль Хименес начал быструю атаку Мексики, отыгрался с Киньонесем, получил обратную передачу и точно пробил в ближнюю «девятку».
В компенсированное время страсти на поле накалились. Сначала Кендри Паэс получил жёлтую карточку за жёсткий удар по ногам игрока Мексики. А потом Пьеро Инкапье получил прямую красную карточку за закрытый рот рукой во время перебранки с мексиканцами.
Результат матча
Сборная Мексики вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, где 6 июля сыграет с победителем матча между командами Англии и ДР Конго. Сборная Эквадора покидает турнир.