Сборная Мексики одержала победу над командой Эквадора (2:0) в матче 1/16 финала Чемпионата мира по футболу-2026.

Мексика — Эквадор
Мексика — Эквадор globallookpress.com

Счет в матче был открыт на 22-й минуте. Получилась очень быстрая атака у сборной Мексики, Хулиан Киньонес на отличной скорости ворвался в штрафную по левому флангу, мощно пробил в ближний верхний угол и был точен.

На 31-й минуте ошибся Ордоньес у своей штрафной, потеряв мяч, Рауль Хименес начал быструю атаку Мексики, отыгрался с Киньонесем, получил обратную передачу и точно пробил в ближнюю «девятку».

В компенсированное время страсти на поле накалились. Сначала Кендри Паэс получил жёлтую карточку за жёсткий удар по ногам игрока Мексики. А потом Пьеро Инкапье получил прямую красную карточку за закрытый рот рукой во время перебранки с мексиканцами.

Результат матча

МексикаМехикоМексика2:0ЭквадорЭквадорКито
1:0 Хулиан Киньонес 22' 2:0 Рауль Хименес 31'
Мексика:  Рауль Ранхель,  Хорхе Санчес,  Сесар Монтес,  Хоан Васкес,  Луис Ромо (Обед Варгас 73'),  Хесус Гальярдо,  Хильберто Мора (Брайан Гутьеррес 58'),  Эрик Лира,  Роберто Альварадо (Орбелин Пинеда 80'),  Рауль Хименес (Сантьяго Хименес 74'),  Хулиан Киньонес (Исраэль Рейес 80')
Эквадор:  Эрнан Галиндес,  Пьеро Инкапье,  Вильян Пачо,  Хоэль Ордоньес (Яимар Медина 45'),  Алан Франко (Анхело Пресиадо 45'),  Гонсало Плата,  Мойсес Кайседо,  Эннер Валенсия (Kевин Родригес 59'),  Нильсон Ангуло (Хорди Кайседо 79'),  Педро Вите,  Джон Йебоа (Кендри Паэс 79')
Жёлтые карточки:  Алан Франко 45+1' (Эквадор),  Кендри Паэс 90+3' (Эквадор),  Мойсес Кайседо 90+9' (Эквадор)
Красная карточка:  Пьеро Инкапье 90+5' (Эквадор)

Сборная Мексики вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, где 6 июля сыграет с победителем матча между командами Англии и ДР Конго. Сборная Эквадора покидает турнир.