Защитник мадридского «Атлетико» Клеман Лангле перебрался в «Бенфику», информирует клубная пресс-служба.

Клеман Лангле globallookpress.com

Лиссабонцы арендовали 31-летнего француза на следующий сезон с опцией обязательного выкупа, после которого его контракт будет рассчитан до середины 2029 года.

В завершившемся сезоне‑2025/2026 Лангле принял участие в 23 матчах за «Атлетико» во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.

Также защитник известен по выступлениям за «Барселону», «Астон Виллу», «Тоттенхэм», «Севилью» и «Нанси».