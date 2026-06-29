Экс-футболист «Зенита» Алексей Гасилин считает, что сборной Бразилии нужен центральный форвард мирового уровня.

Карло Анчелотти globallookpress.com

В 1/16 финала пентакампеоны встретятся с Японией. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

«Работа Анчелотти видна. У него получается управлять бразильскими звездами. Но выбыл Рафинья. Это большой игрок, который может вытащить игру.

У Бразилии нет центрального нападающего мирового уровня. Возможно, им этого не хватит», — сказал Гасилин «Матч ТВ».

Бразильцы не выигрывали чемпионат мира с 2002 года.