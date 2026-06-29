Полузащитник каталонской «Барселоны» и национальной команды Испании Марк Касадо попал в сферу трансферных интересов турецкого «Бешикташа», информирует издание Sport.

Марк Касадо globallookpress.com

По данным источника, спортивный директор стамбульцев Эдуард Граф высоко ценит выпускников академии «Ла Масия» и внимательно наблюдает за ее воспитанниками. Руководство стамбульского гранда сделало хавбека одной из приоритетных целей на рынке и уже провело первые контакты с его официальным представителем Хорхе Мендесом.

Параллельно за ситуацией вокруг 22-летнего футболиста следит итальянский «Милан». Боссы миланцев видят в испанце запасной вариант на случай окончательного срыва сделки по форварду «Наполи» Расмусу Хёйлунну, чей трансфер на данный момент зашел в тупик.