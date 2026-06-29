Лондонский «Челси» проявляет интерес к двум лидерам «Вест Хэма» — Джарроду Боуэну и Крисенсио Саммервиллю, информирует издание The Guardian.

Джаррод Боуэн globallookpress.com

На их приобретении настаивает новый наставник «аристократов» Хаби Алонсо, который считает, что у «Челси» есть проблемы на этой позиции.

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Вест Хэм» покинул АПЛ и будет вынужден продать нескольких ликвидных футболистов.

29‑летний Боуэн является капитаном «молотобойцев», сыграл 42 матча, забил 11 голов и сделал 12 ассистов во всех турнирах. 24‑летний Саммервилль выходил на поле 34 раза, 7 раз отличился и в 5 случаях ассистировал своим партнёрам.