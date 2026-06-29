Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти рассказал о состоянии Неймара и его возможном участии в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Японии.

На пресс-конференции итальянский специалист отметил, что 34-летний нападающий постепенно набирает форму и с каждым днём выглядит всё лучше.

«Неймар прогрессирует. Он становится лучше с каждым днём и способен сыграть больше 15 минут. Многое будет зависеть от контекста игры с Японией», — заявил Анчелотти Globo.

Неймар впервые появился на поле на чемпионате мира 2026 года в заключительном матче группового этапа против Шотландии. Сборная Бразилии заняла первое место в своей группе и в 1/16 финала встретится с Японией.