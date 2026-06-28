Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин подтвердил, что этим летом получил интерес со стороны «Спартака», однако сразу исключил возможность перехода в стан принципиального соперника.

Константин Тюкавин globallookpress.com

В воскресенье футболисты бело-голубых проходят углубленное медицинское обследование перед стартом нового сезона, где форвард пообщался с журналистами.

Тюкавин признался, что информация об интересе красно-белых соответствовала действительности.

«Да, обращались. Я игрок "Динамо". Интерес был этим летом. Честно говоря, немного удивился, когда узнал, что "Спартак" ищет нападающего и рассматривает мою кандидатуру. Туда моя дорога точно закрыта», — заявил Тюкавин «Матч ТВ».

Новый сезон РПЛ стартует в конце июля. В первом туре «Динамо» на своем поле примет самарские «Крылья Советов».