Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался о травме защитника команды Риса Джеймса.

Томас Тухель globallookpress.com

«Мы рассматриваем это как незначительную проблему с подколенным сухожилием. Он не мог тренироваться последние два дня.

Сейчас он проходит ускоренную программу реабилитации, и мы действуем от игры к игре, но мы твёрдо верим, что он будет доступен для нас на турнире. Никто не мог этого предвидеть. Рис был в хорошей форме и чувствовал себя очень хорошо», — приводит слова Тухеля The Guardian.

Защитник почувствовал мышечный дискомфорт после игры со сборной Ганы во вторник, 23 июня, а в пятницу уже не принимал участия в общекомандной тренировке.

Ранее была информация, что Джеймс точно не выйдет на поле в матче против Панамы.