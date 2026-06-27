Вратарь сборной Уругвая Фернандо Муслера принес извинения за свои результативные ошибки на ЧМ-2026.

Фернандо Муслера globallookpress.com

«Я никогда ни от кого не прятался и всегда смотрел в лицо невзгодам. Это хороший способ поговорить со всеми уругвайцами.

Никогда не думал, что буду так сильно страдать из-за футбола. Учитывая всю проделанную работу, подготовку, о которой я говорил ребятам в раздевалке после игры, когда все немного успокоились.

К сожалению, несмотря на всю подготовку, мне не удалось хорошо выступить на чемпионате мира. Я приношу извинения команде и всему уругвайскому народу, хотя этого недостаточно», — цитирует Муслеру TyC Sports.

Сборная Уругвая с двумя очками заняла третье место в группе I и вылетела из турнира по итогам группового этапа.