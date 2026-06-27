Российский футбольный союз (РФС) пролонгировал трудовое соглашение с руководителем департамента судейства Милорадом Мажичем. Об этом официально заявил председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев.

Милорад Мажич globallookpress.com

«Контракт с Мажичем продлен. На самом деле мы уже давно продлили контракт, просто не было тайминга, чтобы сообщить. Сначала казалось рано, потом поздно. У нас есть долгосрочная стратегия по менеджерам судейства, и для нас это плановая работа, в которой мы стараемся минимально учитывать какие-то эмоциональные ошибки и смотреть на системную работу менеджера», — цитирует Каманцева РИА «Новости».

Напомним, сербский специалист начал сотрудничество с организацией в сентябре 2022 года, водя в состав экспертно-судейской комиссии. Летом 2023 года Мажич занял пост главы департамента судейства и инспектирования РФС. Прошлое продление контракта с сербским экс-арбитром состоялось в июле 2025 года, когда стороны подписали соглашение сроком на один год.