Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о предстоящем матче против команды Колумбии на ЧМ-2026.

Роберто Мартинес globallookpress.com

«В команде очень хорошее эмоциональное равновесие, потому что есть чувство ответственности и высокие ожидания, но также много уверенности и сосредоточенности на том, чего мы хотим добиться, и это эмоциональное равновесие очень важно.

Наличие капитана с опытом участия в шести чемпионатах мира очень помогает, но у нас также есть группа капитанов и лидеров "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Порту" и "Аль-Хиляля". У нас очень большая группа лидеров», — приводит слова Мартинеса Record.

Матч Колумбия — Португалия состоится в воскресенье, 28 июня. Начало игры — в 02:30 мск.