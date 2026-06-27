Правый защитник сборной Англии Рис Джеймс из-за травмы пропустит как минимум два ближайших матча своей национальной команды на чемпионате мира — 2026.

Рис Джеймс globallookpress.com

Как сообщает издание The Guardian, у футболиста диагностировано повреждение подколенного сухожилия. Защитник почувствовал мышечный дискомфорт после игры со сборной Ганы во вторник, 23 июня, а в пятницу уже не принимал участия в общекомандной тренировке.

Главный тренер английской сборной Томас Тухель подтвердил, что Джеймс остался вне заявки и не полетел с партнерами в Нью-Йорк, где сегодня Англия встретится с Панамой. Отмечается, что из-за процесса восстановления игрок также не сможет помочь своей команде в матче 1/16 финала в случае выхода англичан в плей-офф.