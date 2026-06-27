Экс-футболист «Зенита» Алексей Гасилин подвел итоги выступления сборной Уругвая на ЧМ-2026.

Федерико Вальверде globallookpress.com

«Не стоит жалеть сборную Уругвая. Видимо, идеи ее главного тренера Марсело Бьелсы исчерпали себя. Безусловно, Бьелса сорок лет в профессии, и многие нынешние главные тренеры вдохновлялись его работой. Однако все когда‑то заканчивается. Это не самое лучшее поколение уругвайских футболистов и, наверное, они не заслуживали выхода в плей‑офф чемпионата мира.

Хорошо, что никто из испанцев не получил травм. Для меня они остаются фаворитами чемпионата мира. Видно, что они легко могут добавить в любой момент», — цитирует Гасилина «Матч ТВ».

Сборная Уругвая с двумя очками заняла третье место в группе I и вылетела из турнира по итогам группового этапа.