Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался о выходе сборной Египта в плей-офф чемпионата мира-2026.

Мохаммед Салах globallookpress.com

«Я думаю, в группе им было полегче, потому что сейчас много команд, которые надо проходить. У многих появился шанс пройти групповой этап и выйти в плей‑офф, Египет — одна из таких команд. Поэтому посмотрим, что у них дальше получится.

Все, конечно, знают Салаха, который должен помочь Египту пройти как можно дальше. Но то, что они вышли в плей‑офф, — уже здорово для них, хорошие эмоции для страны и команды. Они почувствовали вкус победы и будут в следующем матче играть намного заряженнее и мотивированнее», — цитирует Булыкина «Матч ТВ».

Сборная Египта с пятью очками заняла второе место в группе G и сыграет в 1/16 финала против сборной Австралии.