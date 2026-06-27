Главный тренер сборной Кабо-Верде Педру Лейтау Бриту высказался о предстоящем матче против Аргентины в 1/16 финала чемпионата мира.

Педру Лейтау Бриту globallookpress.com

«Сыграть против Аргентины — это большая честь для нас. Мы будем играть ответственно, зная, что у Аргентины есть Лео, которого многие считают лучшим игроком в истории. Конечно, для всех жителей Кабо‑Верде это источник радости. Возможность сыграть против Аргентины и Лионеля Месси в плей‑офф — это прекрасно.

Мы считали, что выход в плей‑офф возможен. Мы думали, что это возможно. Команда очень хотела показать наше единство миру, и мы очень гордимся тем, что вышли в следующий раунд. Мы маленькая страна, но боремся за то, чего хотим достичь», — приводит слова Педру Лейтау Бриту Ole.

Сборные Аргентины и Кабо-Верде сыграют между собой 4 июля. Старт игры намечен на 01:00 по московскому времени.