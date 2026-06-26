Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подверг критике игру сборной Германии в матче 3-го тура ЧМ-2026 против Эквадора.

Эквадор — Германия globallookpress.com

«Мы неправильно действовали, выбрали не тот футбол против агрессивного соперника. С 12-й минуты у нас пропала глубина в атаке, а оборонялись мы низким блоком так, будто просто решили его протестировать.

Было очень много вещей, которые мне не понравились. Не было ощущения, что мы сейчас спокойно пройдем следующие раунды. Нам нужно сочетать свои качества с соответствующим настроем.

Конечно, настроя не хватало», — сказал Клопп в эфире Magenta TV.

Германия как и Кот-д'Ивуар набрала шесть очков, но благодаря победе в личной встрече еще во втором туре выиграла группу. Эквадор с четырьмя баллами расположился на третьей строчке и по дополнительным показателям обходит, как минимум, четыре команды, что обеспечило подопечным Себастьяна Бекасессе выход в 1/16 финала турнира.