«Ньюкасл» ответили отказом на предложение «Арсенала» о покупке Бруну Гимарайнса за 55 млн фунтов стерлингов, сообщает Globo.

Бруно Гимарайнс (слева) globallookpress.com

По информации источника, лондонский клуб сделает новое предложение о переходе 28-летнего футболиста. Отмечается, что стоимость полузащитника выросла в связи с его успешным участием в чемпионате мира 2026 года, где он отметился тремя результативными передачами в трех встречах.

В минувшем сезоне Гимарайнс принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и восемью результативными передачами.