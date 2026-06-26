Агент Леонид Гольдман, представляющий интересы форварда Артема Дзюбы, отреагировал на информацию о возможном возвращении нападающего в московский «Спартак».

Артем Дзюба globallookpress.com

«Разговоров в любое трансферное окно всегда очень много. Есть слова Артёма, который всегда максимально уважительно относился к "Спартаку". Этот клуб дал ему путь в большой футбол, Дзюба прошёл там все ступени развития. Да, в какой-то момент обстоятельства сложились так, что пришлось уйти. Но, во-первых, мало кто знает подробности той истории, а во-вторых, ни одного плохого слова в сторону "Спартака" он не говорил. Историю с шарфом тоже стоит забыть — никаких намерений наступать на шарф у Дзюбы тогда не было и быть не могло, о чём уже неоднократно говорилось.

Как сказал спортивный директор "Спартака" Кахигао, посмотрим, что случится в будущем. Окно длинное. Поживём — увидим. Моё мнение: Артём бы точно помог "Спартаку" как с точки зрения своего опыта и лидерских качеств, так и со спортивной точки зрения с учётом того, что готов где-то помогать со скамейки и получать меньше игрового времени. Не говоря уже про медийную историю, маркетинг и коммерцию», — цитирует Гольдмана «Чемпионат».

Ранее Дзюба покинул «Акрон» на правах свободного агента.