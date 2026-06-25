Президент США Дональд Трамп высоко оценил организацию чемпионата мира по футболу 2026 года, назвав его самым успешным турниром в истории ФИФА.

Дональд Трамп globallookpress.com

«Как вы знаете, в последние несколько недель Америка с гордостью принимает чемпионат мира-2026. И он устанавливает рекорды посещаемости, телевизионные рекорды, каких раньше не было. Кто бы мог подумать, что это случится! Говорят, это не главный для нас вид спорта, но это происходит. И я хочу поздравить моего друга — президента ФИФА Джанни Инфантино. С ним великолепно работать. Он очень доволен, постоянные рекорды, как будто каждый день проходит Супербоул», — приводит слова Трампа USA TODAY.

Соревнования впервые проходят в расширенном формате с участием 48 национальных сборных вместо привычных 32. Кроме того, чемпионат мира 2026 года впервые в истории одновременно принимают сразу три государства — США, Канада и Мексика. Все игры разделены между 16 городами.