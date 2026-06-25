Сборные ЮАР и Южной Кореи сойдутся в очном поединке 3-го тура чемпионата мира. Команды встретятся 25 июня в 04:00 мск. В нашем анонсе можно узнать, где и как смотреть поединок.

Несмотря на отсутствие побед, сборная ЮАР еще не потеряла шансы на выход в плей-офф. Команде важно победить и рассчитывать на то, что Чехия, которая сыграет с Мексикой, потеряет очки. Лишь в таком случае африканцы пробьются в финальную часть турнира.

Однако Южная Корея явно не настроена давать дорогу сопернику. В отличие от ЮАР, корейцев устроит и ничья. Так что Сон Хын Мин и Ко практически в плей-офф. Нужно лишь не проиграть. Напомним, что в прошлом туре Южная Корея обыграла Чехию 2:1.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

На LiveSport.Ru вышел прогноз с коэффициентом 1.95. Здесь эксперты сайта дали прогноз на исход встречи.

Коэффициенты букмекеров: 3.85 — победа Чехии, 3.95 — ничья, 1.95 — победа Южной Кореи.

ИИ дал прогноз на игру и предсказал нулевую ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча ЮАР — Южная Корея смотрите на сайте LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча ЮАР — Южная Корея в подробном онлайн-репортаже.