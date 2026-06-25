Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа заявил, что команда намерена продолжать борьбу на чемпионате мира-2026 и не считает выход в плей-офф конечной целью.

Гильермо Очоа globallookpress.com

Мексиканцы уверенно завершили групповой этап, обыграв сборную Чехии со счетом 3:0. Благодаря этой победе команда Хавьера Агирре набрала девять очков и заняла первое место в группе А.

40-летний Очоа появился на поле на 78-й минуте встречи, получив возможность сыграть на четвертом чемпионате мира в своей карьере. При этом вратарь вошел в заявку сборной сразу на шести мировых первенствах.

Голкипер отметил, что команда сохраняет спокойствие и продолжает двигаться к новым целям.

«Я действительно считаю, что самое главное — сохранять спокойствие. В команде царит именно такой настрой, а также скромность. Прежде всего, мы — очень трудолюбивая команда.

Мы не удовлетворены тем, чего достигли на данный момент, и это потому, что мы сами поставили перед собой эти цели. Мы действуем шаг за шагом, сосредотачиваясь на каждом отдельном матче. Сейчас для нас самый важный — следующий матч, и мы надеемся подготовиться к нему как можно лучше, чтобы показать хорошую игру», — приводит слова Очоа пресс-служба ФИФА.