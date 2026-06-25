Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро высоко оценил уровень Криштиану Роналду и отметил, что португальский нападающий даже в 41 год остается одним из ключевых игроков своей команды.

Фабио Каннаваро globallookpress.com

Итальянский специалист подчеркнул, что за карьеру ему не раз удавалось сдерживать форварда, однако полностью нейтрализовать его было практически невозможно.

«Роналду нельзя давать даже сантиметр свободы, иначе на поле вам придёт конец», — приводит слова Каннаваро A Bola.

На чемпионате мира-2026 сборная Узбекистана уже столкнулась с классом португальского капитана. В матче группового этапа Роналду оформил дубль, а команда Португалии одержала крупную победу со счетом 5:0.