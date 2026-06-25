Аргентинский клуб «Бока Хуниорс» проявляет интерес к полузащитнику московского «Спартака» Эсекьелю Барко. Руководство команды уже запросило информацию об условиях возможного трансфера 27-летнего футболиста.

Эсекьель Барко globallookpress.com

По информации Boca Sports, представители «Боки» рассматривают вариант с возвращением Барко в аргентинский чемпионат. Сам игрок, как сообщается, не против вновь выступать на родине, несмотря на действующий контракт со «Спартаком», рассчитанный до июня 2027 года.

Ранее интерес к атакующему хавбеку приписывали другому аргентинскому клубу — «Индепендьенте», где Барко уже выступал на старте своей карьеры. Теперь к числу претендентов добавился один из самых известных клубов Южной Америки.

В минувшем сезоне Барко стал одним из лидеров атак «Спартака». В рамках РПЛ он провёл 29 матчей, забил восемь голов и отдал семь результативных передач.

Текущая трансферная стоимость Барко оценивается примерно в 16 млн евро.