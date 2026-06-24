Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович прокомментировал выступление Криштиану Роналду в матче второго тура группового этапа чемпионата мира — 2026 против Узбекистана.

Златан Ибрагимович globallookpress.com

Португальская команда уверенно разгромила соперника со счётом 5:0, а 41-летний Роналду оформил дубль и стал одним из главных героев встречи. После финального свистка форвард эмоционально заявил: «Я вернулся!», обращаясь к болельщикам и камерам.

Однако Ибрагимович с иронией отнёсся к словам португальца.

«Я думаю, что он никуда и не уходил. Не знаю, почему он говорит, что куда-то там вернулся», — заявил Златан в эфире Fox Sports.

После победы над Узбекистаном сборная Португалии возглавила турнирную таблицу своей группы.