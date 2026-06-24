Член совета директоров московского «Локомотива» Валерий Филатов выразил готовность расстаться с полузащитником Алексеем Батраковым, если клуб получит официальное трансферное предложение в размере 20 миллионов евро.

Алексей Батраков globallookpress.com

«У меня нет информации по его будущему. Мое мнение — если за него дают такие деньги, 20 миллионов, как пишут, я бы его продал. Лучше 30! Незаменимых игроков нет, это живой человек, найдем замену», — сказал Филатов «Матч ТВ».

В рамках завершившегося сезона-2025/26 Батраков являлся одним из ключевых лидеров столичной команды, отыграв 36 официальных матчей во всех турнирах. За это время хавбек записал на свой счет 17 забитых мячей и оформив 12 голевых передач на партнеров по команде.