Бывший капитан, а ныне тренер «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал о своих впечатлениях от чемпионата мира, а также назвал сборные, которых считает фаворитами.

Анатолий Тимощук globallookpress.com

«Есть такие сборные, о которых раньше мы не думали, что они могут соответствовать уровню чемпионата мира, но они появились. Поэтому появились и проходные матчи. Естественно, есть фавориты, если мы берём Испанию, Францию, наверное, Англию. Лично для меня это команды, которые будут бороться за первые места», — цитирует Тимощука пресс‑служба «Зенита».

Впервые в истории мундиаля принимают участие 48 сборных. ЧМ‑2026 начался 11 июня и завершится 19 июля. Матчи проходят в Мексике, США и Канаде.