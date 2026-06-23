Экс-форвард «Динамо» Кевин Кураньи высказался о выступлении сборной Германии на ЧМ-2026.

Сборная Германии по футболу globallookpress.com

«Сборная Германии хорошо стартовала на этом чемпионате мира. Согласен с теми, кто считает, что игры с Кюрасао и Кот-д’Ивуаром не в полной степени говорят о реальном уровне команды, но если игроки хотят добиться чего-то серьезного, они должны обязательно выигрывать такие матчи. Вижу, что не все фавориты стартовали уверенно, так что нет никаких поводов критиковать сборную Германии. Эти победы точно придали игрокам уверенность в себе.

У нынешней сборной Германии достаточно сильное поколение футболистов. У этих игроков хватает качеств, чтобы бороться на поздних стадиях плей-офф. Кажется, сейчас не лучший момент, чтобы сравнивать игроков с теми, кто выигрывал чемпионат мира в прошлом. Да, у нашей страны были великолепные составы, например, в 1954, 1974 и 1990 годах. Сборная, которая выиграла последний для Германии чемпионат мира в 2014 году, была потрясающей. С этим поколением тоже все хорошо.

Какой результат для сборной Германии на этом турнире я бы назвал успехом? Наверное, выход в полуфинал. В Германии люди будут довольны, если сборная доберется до этой стадии. Безусловно, наша сборная и до финала тоже может дойти. Это не из разряда фантастики», — цитирует Кураньи Sport24.

Сборная Германии лидирует в группе Е, набрав 6 очков после двух туров. Следующий матч «манншафт» сыграет 25 июня против Эквадора в Ист-Ратерфорде. Начало — в 23:00 мск.