Известный тренер Юрий Семин высказался о рекорде аргентинца Лионеля Месси по голам на чемпионатах мира.

Юрий Семин globallookpress.com

Напомним, что 38-летний Месси сделал дубль в матче с Австрией. Теперь на его счету 18 голов на мундиалях, что является абсолютным рекордом.

«Аргентина на сегодняшний момент — один из претендентов на чемпионскую корону. У них все четко и понятно построено. Весь тренерский штаб и вся команда учитывает талант Месси и его выдающиеся качества. Он играет с нападающим, который вместо него выполняет оборонительную работу. Когда некуда отдать мяч — обязательно отдавай Месси. Любое событие перед штрафной -нужно отдать мяч Месси. Он решит исход матча. Он гений, настоящий футбольный гений! Пока он играет, мы должны любоваться всеми его действиями. Человек мыслит на много ходов вперед, это видно невооруженным взглядом», — приводит слова Семина « Спорт-Экспресс ».