Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку высказался про матч второго тура группового этапа ЧМ-2026 с Ираном.

Ромелу Лукаку globallookpress.com

Встреча закончилась вничью 0:0. При этом бельгийцы еще и доигрывали поединок вдесятером.

«Разочарование большое, да. Нам нужно разобрать, что пошло не так, потому что моментов у нас было достаточно, но мы не забили.

Думаю, в некоторых ключевых эпизодах мы играем слишком эмоционально. В таких ситуациях нужно быть более хладнокровным. У тебя есть план — значит, нужно доверять этому плану и отодвинуть эмоции в сторону.

Бейранванда признали лучшим игроком матча? Да, их голкипер отбил все, что летело в их ворота, так что он это заслужил.

Моя форма? Я рад за себя, но разочарование из-за результата сейчас сильнее. Фокусируемся на следующем матче», — цитирует форварда Nieuwsblad.