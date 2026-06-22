Заслуженный тренер России Игорь Колыванов, возглавляющий сейчас «Волгарь», рассказал о своих впечатлениях от прошедших матчей ЧМ‑2026.

Игорь Колыванов сайт ФНЛ

«Кому‑то нравится новый формат чемпионата мира, кому‑то нет. Но без расширения маленькие сборные никогда бы не попали на турнир. Принцип такой: дали возможность сыграть командам, которые могут себя проявить.

Есть интересные матчи, есть менее интересные. Я честно скажу: с 1/8 финала буду смотреть больше. Пока наблюдаю, но некоторые игры вообще неинтересны — ни по статусу, ни по содержанию», — сказал экс‑форвард «Динамо» и «Болоньи» в беседе с «Советским спортом».

Впервые в истории на чемпионатах мира участвуют 48 сборных, разбитых на 12 групп по 4 команды. Мундиаль начался 11 июня и завершится 19 июля, он проходит в США, Канаде и Мексике.