Заслуженный тренер России Игорь Колыванов, возглавляющий сейчас «Волгарь», рассказал о своих впечатлениях от прошедших матчей ЧМ‑2026.
«Кому‑то нравится новый формат чемпионата мира, кому‑то нет. Но без расширения маленькие сборные никогда бы не попали на турнир. Принцип такой: дали возможность сыграть командам, которые могут себя проявить.
Есть интересные матчи, есть менее интересные. Я честно скажу: с 1/8 финала буду смотреть больше. Пока наблюдаю, но некоторые игры вообще неинтересны — ни по статусу, ни по содержанию», — сказал экс‑форвард «Динамо» и «Болоньи» в беседе с «Советским спортом».
Впервые в истории на чемпионатах мира участвуют 48 сборных, разбитых на 12 групп по 4 команды. Мундиаль начался 11 июня и завершится 19 июля, он проходит в США, Канаде и Мексике.