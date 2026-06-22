Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса прокомментировал ничью с командой Кабо-Верде (2:2) во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Марсело Бьелса globallookpress.com

По словам специалиста, уругвайцы выглядели убедительно до тех пор, пока сохраняли высокий темп и уверенно действовали в обороне. Однако после того как команда сбавила обороты, соперник сумел перехватить инициативу и вернуть себе уверенность.

«Как только мы перестали контролировать ход встречи, игра изменилась. Соперник почувствовал уверенность в своих силах и стал действовать гораздо смелее. Мы не имели права снижать интенсивность и терять концентрацию. В итоге команда лишилась очень важных очков», — приводит слова Бьелсы официальный сайт ФИФА.

После двух матчей группового этапа сборная Уругвая пока не одержала ни одной победы.

В заключительном туре групповой стадии команда Марсело Бьелсы постарается исправить ситуацию и добиться необходимого результата в поединке против Саудовской Аравии. Решающая встреча состоится 27 июня.