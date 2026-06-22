В матче второго тура группового этапа ЧМ-2026 сборная Аргентины переиграла команду Австрии со счетом 2:0.
Судьбу противостояния решили забитые мячи, авторами которых стал Лионель Месси на 38-й и 90+5-й минутах встречи. Эти голы стал для форварда рекордными, 17-м и 18-м на чемпионатах мира. Он стал лучшим бомбардиром в истории мундиалей.
Отметим, что Месси также не смог реализовать пенальти в этой игре на 9-й минуте.
Результат матча
АргентинаБуэнос-Айрес2:0АвстрияВена
1:0 Лионель Месси 38' 2:0 Лионель Месси 90+5'
Аргентина: Дамиан Эмилиано Мартинес, Науэль Молина, Кристиан Ромеро (Николас Отаменди 57'), Лисандро Мартинес, Факундо Медина (Леандро Паредес 82'), Родриго Де Пауль (Николас Тальяфико 82'), Алексис Мак Аллистер, Энцо Фернандес, Тьяго Альмада (Хулиан Альварес 64'), Лионель Месси, Лаутаро Мартинес (Николас Гонсалес 65')
Австрия: Александр Шлагер, Давид Алаба (Марко Фридль 67'), Кевин Дансо, Стефан Пош (Александер Прасс 68'), Пауль Ваннер (Марко Арнаутович 68'), Романо Шмид (Патрик Виммер 78'), Ксавер Шлагер, Николас Зайвальд, Конрад Лаймер, Михаэль Грегорич (Карни Чуквуэмека 85'), Марсель Забитцер
Жёлтые карточки: Факундо Медина 76', Леандро Паредес 90+2' — Стефан Пош 40', Конрад Лаймер 76'
Аргентина набрал 6 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Команда досрочно пробилась в плей-офф ЧМ-2026. У австрийцев осталось 3 балла и вторая строчка.
В последнем туре аргентинцы сыграют против Иордании, а австрийцы — против Алжира.