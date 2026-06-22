В матче второго тура группового этапа ЧМ-2026 сборная Аргентины переиграла команду Австрии со счетом 2:0.

Лионель Месси globallookpress.com

Судьбу противостояния решили забитые мячи, авторами которых стал Лионель Месси на 38-й и 90+5-й минутах встречи. Эти голы стал для форварда рекордными, 17-м и 18-м на чемпионатах мира. Он стал лучшим бомбардиром в истории мундиалей.

Отметим, что Месси также не смог реализовать пенальти в этой игре на 9-й минуте.

Результат матча Аргентина Буэнос-Айрес 2:0 Австрия Вена 1:0 Лионель Месси 38' 2:0 Лионель Месси 90+5' Аргентина: Дамиан Эмилиано Мартинес, Науэль Молина, Кристиан Ромеро ( Николас Отаменди 57' ), Лисандро Мартинес, Факундо Медина ( Леандро Паредес 82' ), Родриго Де Пауль ( Николас Тальяфико 82' ), Алексис Мак Аллистер, Энцо Фернандес, Тьяго Альмада ( Хулиан Альварес 64' ), Лионель Месси, Лаутаро Мартинес ( Николас Гонсалес 65' ) Австрия: Александр Шлагер, Давид Алаба ( Марко Фридль 67' ), Кевин Дансо, Стефан Пош ( Александер Прасс 68' ), Пауль Ваннер ( Марко Арнаутович 68' ), Романо Шмид ( Патрик Виммер 78' ), Ксавер Шлагер, Николас Зайвальд, Конрад Лаймер, Михаэль Грегорич ( Карни Чуквуэмека 85' ), Марсель Забитцер Жёлтые карточки: Факундо Медина 76', Леандро Паредес 90+2' — Стефан Пош 40', Конрад Лаймер 76'

Статистика матча 5 Удары в створ 1 3 Удары мимо 5 54 Владение мячом 46 1 Угловые удары 3 2 Офсайды 0 13 Фолы 12

Аргентина набрал 6 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Команда досрочно пробилась в плей-офф ЧМ-2026. У австрийцев осталось 3 балла и вторая строчка.

В последнем туре аргентинцы сыграют против Иордании, а австрийцы — против Алжира.