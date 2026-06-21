Легендарный тренер «Локомотив» Юрий Сёмин высказал свое мнение по поводу игры сборнной Марокко на ЧМ-2026.

Юрий Сёмин globallookpress.com

«Сборная Марокко вызывает восхищение и уважение. Мне кажется, что эта команда может достичь серьезного успеха на этом чемпионате мира. Видно, что они могут еще прибавить на этом турнире, но и нынешний уровень игры у них очень солидный», — сказал Семин «СЭ».

После двух туров Марокко и Бразилия лидируют в группе С с 4 очками. В заключительном матче групповой стадии африканская сборная сыграет с Гаити 25 июня.