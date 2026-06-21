Звёздный в недавнем прошлом полузащитник «Баварии» и сборной Германии, чемпион мира — 2014, Бастиан Швайнштайгер поделился эмоциями после волевой победы Бундестим в игре второго тура ЧМ‑2026 против Кот‑д’Ивуара (2:1).

Бастиан Швайнштайгер globallookpress.com

«Кот‑д’Ивуар был ожидаемо сильным соперником и продемонстрировал своё техническое мастерство и физическую силу. Замены оказались очень удачными для сборной Германии. После великолепного паса от Нмечи Ундав забил победный гол. Теперь мы знаем, на каком уровне находимся. Поздравляю!» — написал Швайнштайгер в соцсети.

Главным героем встречи стал нападающий Дениз Ундав, вышедший на замену во втором тайме и оформивший дубль. К 68‑й минуте Германия уступала в счёте, но благодаря победе набрала 6 очков и обеспечила себе выход в плей‑офф.