Бывший английский нападающий Уэйн Руни дал оценку игре форварда «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля.

Уэйн Руни globallookpress.com

«Секрет долголетия Месси и Криштиану Роналду на чемпионатах мира — в их невероятной самоотдаче и профессионализме. Они делали все правильно на протяжении всей карьеры, и это привело их на нынешний турнир. Очень хочется верить, что Ламин Ямаль сможет повторить этот путь.

Но что поражает меня лично, так это разница в стартовых условиях. Когда Месси пришел в основу "Барселоны", в команде уже блистали топ-игроки, в частности, Роналдиньо — это было наследие, переход эпох. У Ямаля ситуация принципиально иная. Он ворвался в состав и "Барселоны", и сборной Испании в тот момент, когда эти команды уже перестроились под него. По сути, сегодня это его команда. Он — главная звезда, лидер, на которого все смотрят как на спасителя. Именно на нем лежит ответственность за результат.

И это самое впечатляющее — он принимает на себя груз давления в столь юном возрасте. Он уже был ключевым игроком на победном Евро и, без сомнения, станет таковым на этом чемпионате мира. Остается лишь надеяться, что он сможет нести эту ношу еще ближайшие 15–20 лет», — приводит слова Руни BBC.

Напомним, что сегодня 19-летний Ламин Ямаль отметился дебютным голом на ЧМ-2026, поразив ворота Саудовской Аравии.