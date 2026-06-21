Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о роли нападающего Криштиану Роналду в сборной Португалии на чемпионате мира 2026-го года.

Криштиану Роналду globallookpress.com

«Все говорят, что Роналду зря критикуют, но, если честно, у Португалии есть Криштианузависимость. Нужно, чтобы впереди играли быстрые и подвижные футболисты.

Да, у Роналду есть опыт, но футбол сейчас немного другой. Он может помогать команде в концовках, но не должен играть весь матч. Мы все это видим, а футболисты, которые играют рядом с ним, это чувствуют. Впереди должен играть другой футболист», — сказал Кузнецов «Матч ТВ».

Напомним, что в 1-м туре группового этапа ЧМ-2026 сборная Португалии сыграла вничью с ДР Конго (1:1). Роналду провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями.

В следующем матче мундиаля португальская сборная встретится с Узбекистаном 23-го июня.