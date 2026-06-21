Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем рассказал об особых чувствах, которые испытывает во время исполнения национального гимна.

Джуд Беллингем globallookpress.com

«Гимн — это последний шанс вспомнить людей, которые помогли тебе оказаться здесь. Думаю о своём дедушке, который ушёл из жизни прямо перед моим дебютом за сборную Англии. Он был настоящим патриотом и знал все факты о каждой войне, битве, короле и королеве. В этот момент всегда думаю о нём.

Также думаю о всех членах моей семьи и о жертвах, которые они принесли, чтобы я оказался на этом этапе. Моя мама, мой папа и мой брат Джоб, который играет за дортмундскую "Боруссию", очень важны для меня. Брат всегда был моей постоянной опорой»,— приводит слова Беллингема Daily Mail.

Напомним, что в 1-м туре группового этапа ЧМ-2026 сборная Англии обыграла Хорватию со счетом 4:2. Джуд Беллингем в этом матче отметился голом.

Во втором поединке национальная команда сыграет против сборной Ганы 23-го июня.