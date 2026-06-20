Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер поделился ожиданиями от предстоящей игры против Нидерландов во втором туре ЧМ‑2026 в группе F.

Грэм Поттер globallookpress.com

«Мы знаем, какими качествами обладаем. Мы сбалансировали нашу команду, чтобы позволить этим ребятам — Виктору Дьёкерешу и Александеру Исаку — получать удовольствие от игры в футбол. Это будет захватывающий матч.

Это всегда вопрос: стоит ли менять состав, который выигрывает? Мы пытаемся найти баланс между преемственностью и стабильностью, с одной стороны, и стремлением других игроков попасть в стартовый состав, а также другими футболистами, которые могут выйти в концовке, — с другой», — рассказал наставник шведов на предматчевой пресс‑конференции.

В первом туре Швеция разгромила Тунис со счётом 5:1 и захватила лидерство в своей группе. Нидерланды сыграли вничью с Японией (2:2). Между собой они сыграют 20 июня в 18:00 (мск).