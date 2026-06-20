Защитник сборной Португалии Рубен Диаш поделился своим мнением о результате стартового матча группового этапа чемпионата мира — 2026 против национальной команды ДР Конго, который завершился неожиданной ничьей со счетом 1:1.

Рубен Диаш globallookpress.com

«Мы забили гол рано и хорошо начали матч — в тот момент чувствовалась энергия, но в итоге мы расслабились и потеряли дисциплину. Из‑за этого мы стали менее эффективны и не смогли внушить сопернику тот страх, который был необходим. Игра вошла в какую‑то странную динамику. В итоге мы потеряли дисциплину — и внутри команды мы это осознаем. В будущем я вижу только позитивные моменты», — приводит слова Диаша A Bola.

Свой следующий поединок на мундиале португальские футболисты проведут 23 июня. В рамках второго тура группового раунда в американском Хьюстоне европейская сборная встретится со сборной Узбекистана.