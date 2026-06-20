Бывший полузащитник ЦСКА, двукратный чемпион России и обладатель Кубка УЕФА Даниэл Карвальо поделился мнением о перспективах сборной Бразилии завоевать золотые медали на чемпионате мира-2026.

Даниэл Карвальо globallookpress.com

«У Бразилии есть то, чего нет ни у одной другой команды. Она способна заставить фанатов верить в победу до самой последней минуты. Действительно, многие европейские команды сегодня находятся на очень высоком уровне. Такие команды, как Англия, Германия, Франция и Испания, приезжают с глубоким составом на турнир. И еще они очень хорошо тактически организованы. Но чемпионат мира — это другое дело. Не всегда побеждает команда, которая играет красивее всех. Часто побеждает команда, которая проявляет себя в нужный момент», — сказал Карвальо «СЭ».

Напомним, что на групповом этапе турнира «пентакампеоны» сначала разошлись миром с Марокко (1:1), после чего разгромили Гаити со счетом 3:0, а свой заключительный матч в квартете проведут 25 июня против национальной команды Шотландии.