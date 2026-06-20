Наставник сборной Бразилии Карло Анчелотти публично выступил в защиту полузащитника Рафиньи, призвав болельщиков и прессу проявить «спокойствию, терпению и уравновешенности» при оценке его игры на ЧМ-2026.

«Рафинья может играть на любой атакующей позиции, потому что его послужной список это доказывает. В "Лидс Юнайтед", когда там играл Марсело Бьелса, он выступал на правом фланге, а в "Барселоне" начинал справа, а затем перешёл на левый. И здесь он тоже будет играть очень хорошо, потому что, на мой взгляд, он один из лучших в мире», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

На текущий момент бразильцы возглавляют таблицу группы C по результатам двух сыгранных туров. Свой заключительный матч на групповой стадии турнира южноамериканская команда проведет 25 июня против сборной Шотландии.