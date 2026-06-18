Полузащитник сборной Колумбии Густаво Пуэрта поделился впечатлениями о матче с Узбекистаном в первом туре группового этапа ЧМ-2026, который завершился победой колумбийцев со счётом 3:1.

Густаво Пуэрта globallookpress.com

«Тренер всегда просит меня быть агрессивным в обороне и постоянно идти вперед. Думаю, именно это я и делал вместе с Лермой, Арьясом и остальной командой. Мы хорошо поработали в полузащите. При втором голе Лерма подошел ко мне, чтобы помочь отвоевать мяч, я отдал пас Лучо, и с этого момента мне особо нечего о нем сказать. Я очень рад, что сделал свою первую голевую передачу на этом чемпионате мира», — приводит слова Пуэрта официальный сайт ФИФА.

Пуэрта вышел в стартовом составе и ассистировал Луису Диасу, который забил второй гол своей команды.