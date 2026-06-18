Полузащитник сборной Португалии Жоау Невеш посвятил своей погибшей матери дебютный гол на мировом первенстве. Хавбек отличился точным ударом головой уже на шестой минуте стартового поединка против команды ДР Конго, который в итоге завершился со счетом 1:1.

Жоау Невеш globallookpress.com

«Я знаю, что моя мама всегда со мной, и именно поэтому я поднял пальцы к небу. Мой первый гол на чемпионате мира — это для нее!» — приводит слова Невеша аккаунт Actu Foot в социальной сети X.

Напомним, что финальная часть чемпионата мира — 2026 организована в период с 11 июня по 19 июля. На групповой стадии португальскому коллективу еще предстоит провести матчи против сборных Узбекистана (23 июня) и Колумбии (28 июня).