Защитник сборной Франции Мало Гюсто получил травму голеностопа во время тренировки перед матчем второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года против сборной Египта.

Мало Гюсто globallookpress.com

Информация об этом появилась на сайте RMC Sport. По сведениям издания, Гюсто упал на газон после столкновения с одноклубниками и приложил к травмированной ноге лед.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир начался 11 июня и завершится 19 июля. Действующий чемпион мира — сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре выиграла финал у сборной Франции.