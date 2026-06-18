Бывший российский футболист Денис Глушаков оценил победу сборной Англии над Хорватией (4:2) на ЧМ-2026.

Денис Глушаков globallookpress.com

«Матч Англии с Хорватией получился интересным. Если судить по игре, то счет закономерный.

Форма у Англии, конечно, красивая, но чемпионат мира — непредсказуемая вещь. Есть же еще много хороших сборных, да и сенсации еще будут.

Англичане пока не впечатлили — ничего такого. Это первая игра. Понятно, Хорватия — хорошая сборная, но все же не стал бы называть Англию командой, которая явно выиграет чемпионат мира. Да, они фавориты, но травмы или карточки могут сыграть злую шутку», — цитирует Глушакова Sport24.

В активе Англии после этой игры стало три очка, а Хорватия идет без зачетных баллов.